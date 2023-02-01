الجماهير عن استضافة كأس آسيا 2027: طموحنا بلا حدود

أعربت الأندية السعودية والجماهير عن سعادتهم باستضافة المملكة رسميًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها.

الأندية تبارك للقيادة

وتفاعل الوسط الرياضي مع استضافة كأس آسيا، ليصبح اسم السعودية 2027 ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط إشادة كبيرة بدعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي.

وكتب حساب النصر الرسمي: “في ظل رؤية طموحة، وبدعم قيادة حكيمة، المملكة العربية السعودية تفـوز باستضافة كأس آسيا 2027″، وعلق الحساب الرسمي لنادي الشباب: “أهلاً بآسيا في السعودية 2027“.

ونشر حساب نادي الفيحاء مقطع فيديو لتطوير الملاعب، وعلق قائلًا: “آسيا هنا .. في السعودية.. في وجهة الرياضة العالمية”، وكتب حساب نادي الاتحاد: “أمم آسيا في السعودية”، وذكر حساب ضمك: “السعودية تفوز بملف تنظيم كأس آسيا 2027”.

وكتب حساب نادي الخليج: “آسيا في حضرة المملكة العربية السعودية”، وقال الحساب الرسمي لنادي الفتح: “كأس آسيا 2027 في السعودية”، وعلق حساب التعاون قائلًا: ” طمـوحنـا عنــان السـمـاء.. مبـروك يا وطن العـز والشموخ”.

تعليق الجماهير على تنظيم كأس آسيا 2027

وقال المتحدث باسم نادي النصر سابقًا، عبدالله بن زنان: “ألف مبروك لـ السعودية العظمى تنظيم كأس آسيا 2027، شكراً لقيادتنا العظيمة، شكراً لوزير الرياضة وفريق عمله، وألف مبروك للأستاذ ياسر المسحل عضوية الاتحاد الدولي والقادم أجمل بإذن الله.. عاشت بلادي”.

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان: “مبروك لنا جميعًا فوز السعودية بملف استضافة كأس آسيا 2027″، وعلق وليد سعيد قائلًا: “بدعم و توجيه من ولي العهد.. السعودية دائمًا أولًا”، وكتب أحمد الحربي: “طبعاً سنفوز بالتنظيم، قائد عظيم راهن على شعب عظيم .. طموحنا بلا حدود، الحمدلله”.

وكتب تركي الشديد: “مرتكزين على رؤيتنا .. مؤمنين بقدراتنا متحفزّين بدعم لا محدود من قيادتنا، أهلاً بالمسابقة الأكبر في القارة الأكبر في السعودية 2027، مبروك للقيادة، مبروك لوزير الرياضة، مبروك لاتحاد القدم، مبروك للوطن ولكل الرياضيين”.