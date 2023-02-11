الجماهير لـ الهلال: اقهروا المستحيل واصنعوا التاريخ

حرص الوسط الرياضي والجمهور على دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراته الهامة ضد ريال مدريد الإسباني.

نهائي كأس العالم للأندية

ويحتضن ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ويأمل الزعيم في مواصلة مشواره الاستثنائي في كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وحصد الميدالية الذهبية كأول فريق عربي وآسيوي يحقق هذا الإنجاز.

الجماهير تدعم الهلال

وتفاعل الوسط الرياضي مع مواجهة الأزرق المرتقبة اليوم، وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اقهروا المستحيل واصنعوا التاريخ.. ليلة الكبار.. الريال والهلال”.

وكتب الإعلامي ماجد الشيباني: “باقي ساعات قليلة على تختيم كرة القدم بحول الله، إذا هناك من يستطيع فعلها؛ فمن غيرك إذًا يا كبير؟”، وقال معن القويعي: “أسوء سيناريو أنت ثاني العالم!، أي عظمة و كبرياء يا هلال!، إدارة الرئيس فهد بن نافل.. الكوتش دياز.. نجومنا اللاعبين.. بيض الله وجيهكم”.

وعلق نجم الزعيم والمنتخب السعودي السابق، نواف التمياط قائلًا: “يوم للوطن يوم للتاريخ، أهم مباراة في تاريخ الهلال المشرف وفي ذاكرة المستقبل لأجيال سوف تأتي وتسير على خطى الأبطال .. اللهم وفق الزعيم ونجومه”.