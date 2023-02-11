Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو Icon خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان Icon فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي Icon تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا Icon الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد Icon إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا Icon كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول Icon فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق Icon مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل نهائي كأس العالم للأندية

الجماهير لـ الهلال: اقهروا المستحيل واصنعوا التاريخ

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
الجماهير لـ الهلال: اقهروا المستحيل واصنعوا التاريخ
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

حرص الوسط الرياضي والجمهور على دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراته الهامة ضد ريال مدريد الإسباني.

نهائي كأس العالم للأندية

ويحتضن ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مصطفى غربال حكمًا لمباراة الهلال وريال مدريد

Img

لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب

ويأمل الزعيم في مواصلة مشواره الاستثنائي في كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وحصد الميدالية الذهبية كأول فريق عربي وآسيوي يحقق هذا الإنجاز.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @fifaworldcup_ar

الجماهير تدعم الهلال

وتفاعل الوسط الرياضي مع مواجهة الأزرق المرتقبة اليوم، وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اقهروا المستحيل واصنعوا التاريخ.. ليلة الكبار.. الريال والهلال”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وكتب الإعلامي ماجد الشيباني: “باقي ساعات قليلة على تختيم كرة القدم بحول الله، إذا هناك من يستطيع فعلها؛ فمن غيرك إذًا يا كبير؟”، وقال معن القويعي: “أسوء سيناريو أنت ثاني العالم!، أي عظمة و كبرياء يا هلال!، إدارة الرئيس فهد بن نافل.. الكوتش دياز.. نجومنا اللاعبين.. بيض الله وجيهكم”.

وعلق نجم الزعيم والمنتخب السعودي السابق، نواف التمياط قائلًا: “يوم للوطن يوم للتاريخ، أهم مباراة في تاريخ الهلال المشرف وفي ذاكرة المستقبل لأجيال سوف تأتي وتسير على خطى الأبطال .. اللهم وفق الزعيم ونجومه”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم