الجوازات تحتفي باليوم الوطني الكويتي بالأعلام والهدايا التذكارية

شاركت المديرية العامة للجوازات بإداراتها في المنافذ الجوية والبرية في الاحتفاء باليوم الوطني الـ (62) لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشَّحت منصات الجوازات، اليوم الأحد، في مطارات المملكة والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة ودولة الكويت، حيث رحَّبت “الجوازات” بالمسافرين القادمين إلى المملكة، وتوديع المغادرين إلى دولة الكويت، وتقديم الأعلام والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للأشقاء الكويتيين، للتعبير عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، ومدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين قيادةً وشعباً.