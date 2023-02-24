Icon

الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس Icon الأرصاد : فرصة الأمطار مهيأة على منطقتي الرياض والشرقية Icon اتهام تويتر بتجاهل الإرهاب خلال جلسة استماع بمحكمة أمريكية Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز إستراتيجيًّا طويل المدى Icon زلة لسان متحدثة البيت الأبيض تجعل أوباما رئيسًا لأمريكا Icon أيرلندا توجه أصابع الاتهام لدجاجة بقتل صاحبها Icon مواطن يقطع مسافة 1112 كم على ظهر جمل للاحتفال بيوم التأسيس Icon الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية Icon إخماد حريق بمبنى غير مأهول في جدة ولا إصابات Icon عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أطلقت ختم الهوية البصرية لهذا اليوم

الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

احتفلت المديرية العامة للجوازات بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.
كما أطلقت ختمًا يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، يختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم، ليكون توثيقًا ورمزًا للذكرى الوطنية المجيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة

الرياضة
4 نصائح قبل شراء عقار جديد
السعودية اليوم

4 نصائح قبل شراء عقار جديد

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة
السعودية اليوم

إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره
السعودية اليوم

الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر...

السعودية اليوم
فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم
صحة وطب‎

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط...

صحة وطب‎
شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له
مشاهير

شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب...

مشاهير
الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل
آخر الاخبار

الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان...

آخر الاخبار