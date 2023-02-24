الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس الأرصاد : فرصة الأمطار مهيأة على منطقتي الرياض والشرقية اتهام تويتر بتجاهل الإرهاب خلال جلسة استماع بمحكمة أمريكية كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز إستراتيجيًّا طويل المدى زلة لسان متحدثة البيت الأبيض تجعل أوباما رئيسًا لأمريكا أيرلندا توجه أصابع الاتهام لدجاجة بقتل صاحبها مواطن يقطع مسافة 1112 كم على ظهر جمل للاحتفال بيوم التأسيس الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية إخماد حريق بمبنى غير مأهول في جدة ولا إصابات عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء
احتفلت المديرية العامة للجوازات بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.
كما أطلقت ختمًا يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، يختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم، ليكون توثيقًا ورمزًا للذكرى الوطنية المجيدة.