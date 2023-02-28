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تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل

الجوازات تصدر 17229 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الجوازات تصدر 17229 قرارًا إداريًا بحق مخالفين
المواطن - واس

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق,اليوم الثلاثاء، 17229 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

تنبيه للمواطنين والمقيمين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

الإبلاغ

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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