الجوازات: 4 خطوات لـ استعراض هوية مقيم الرقمية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر “أبشر” لاستعراض هوية مُقيم الرقمية.
وقالت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، إن خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية تشمل تسجيل الدخول على منصة “أبشر”، ثم الضغط على قائمة الخدمات، واختيار “عرض الوثائق الرقمية”، والضغط على أيقونة “هوية مقيم”.
وأشارت الجوازات، إلى أن الخدمة تتيح للمُقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها، أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه في “أبشر”، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تطوير التعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية لجميع المُستخدمين.