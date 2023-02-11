الجولة الـ16 الأكثر تهديفًا بدوري روشن

اتسمت الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بالغزارة التهديفية، لتكون الأكثر تسجيلًا للأهداف ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

26 هدفًا بالجولة الـ16

وشهدت الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي تسجيل 26 هدفًا، على الرغم من 7 مواجهات فقط من أصل 8، نظرًا لتأجيل مباراة الهلال ضد الخليج ليوم 1 أبريل المقبل، لمشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية.

وساهم نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في ارتفاع عدد أهداف الجولة، بعدما سجل سوبر هاتريك في شباك الوحدة، كما تميزت المباريات بالغزارة التهديفية، حيث فاز الشباب على الباطن بنتيجة 4/2، واكتسح الاتحاد فريق العدالة بخماسية نظيفة.

وكانت الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي هي الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، قبل أن تتفوق الجولة الـ16 وتخطف الصدارة، فيما تُعد الجولة الثالثة هي الأقل غزارة تهديفية بـ15 هدفًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.