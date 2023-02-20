الحارثي: الإعلام الجديد إحدى وسائل القوى الناعمة

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أكد رئس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن الإعلام الجديد إحدى وسائل القوى الناعمة في صناعة التأثير، مشيرًا إلى أننا في المملكة يجب أن نكون سباقين للتغيير.
فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي: الإعلام الجديد أحد وسائل القوى الناعمة في صناعة التأثير ويجب أن نكون سباقين للتغيير #المنتدى_السعودي_للإعلام2 #الإخبارية pic.twitter.com/TnZq2tn73Iقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
وأكد الحارثي في كلمته خلال افتتاح المنتدى السعودي للإعلام اليوم أن لغة العصر هي لغة التطوير والمجتمعات وفي أي مسار تواجه مسارين إما أن تكون في صناعة التاريخ او تكون خارجه، والرهان السعودي هو صناعة المستقبل وتشكيل خارطته ورسم ملامحه لذلك أطلق على المنتدى شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.
وكانت أولى جلسات المنتدى بدأت اليوم بجلسة حوارية حملت عنوان “جيل الإعلام الجديد.. المتغيرات والفرص” شارك فيها رئيس شركة “ستراتيجيك امبروفزتيشن” دافيد ريبوي، عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة هايرو لوجو-اوكاندو، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي.