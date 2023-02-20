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أكد أن المملكة يجب أن تكون سباقة فيه

الحارثي: الإعلام الجديد إحدى وسائل القوى الناعمة

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
الحارثي: الإعلام الجديد إحدى وسائل القوى الناعمة
المواطن- فريق التحرير

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أكد رئس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن الإعلام الجديد إحدى وسائل القوى الناعمة في صناعة التأثير، مشيرًا إلى أننا في المملكة يجب أن نكون سباقين للتغيير.

 

لغة التطوير

وأكد الحارثي في كلمته خلال افتتاح المنتدى السعودي للإعلام اليوم أن لغة العصر هي لغة التطوير والمجتمعات وفي أي مسار تواجه مسارين إما أن تكون في صناعة التاريخ او تكون خارجه، والرهان السعودي هو صناعة المستقبل وتشكيل خارطته ورسم ملامحه لذلك أطلق على المنتدى شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

وكانت أولى جلسات المنتدى بدأت اليوم بجلسة حوارية حملت عنوان “جيل الإعلام الجديد.. المتغيرات والفرص” شارك فيها رئيس شركة “ستراتيجيك امبروفزتيشن” دافيد ريبوي، عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة هايرو لوجو-اوكاندو، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي.

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