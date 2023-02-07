Icon

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية Icon نجاح تثبيت كسر معقد في الحوض لمريض ستيني بمستشفى الدرعية Icon جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا Icon آلية حذف التابع من حساب المواطن Icon الحب هو الشعور الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة معنى وغاية Icon مخاطر وأضرار الشيكات تتعدى مرتكب الجريمة إلى أسرته والمجتمع Icon شؤون الحرمين تفعل مشروع “قدوتنا” بثلاث لغات Icon إنقاذ قلب رضيع عمره 3 أيام بمركز الأمير سلطان بالقصيم Icon 3 محفزات للحساسية و4 نصائح لتجنُّبها Icon ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجابة لتساؤلات حياتية وجودية

الحب هو الشعور الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة معنى وغاية

2023-02-07 الساعة 11:25
الحب هو الشعور الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة معنى وغاية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب د. أيمن بدر كريّم إن الحب هو الشعورُ الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة المؤقّتة غيرِ المُهمّة معنى وغاية، وهو إجابةٌ لتساؤلاتٍ حياتية وجودية.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “في معاني الحياة”، أكادُ أتفق مع الدكتور (أحمد خالد توفيق) في رؤيته الحصيفة عن الحياة: «هذه هي فلسفتي.. دائماً أتوقّع الأسوأ.. وفي كلّ مرة يتضح أن توقّعاتي كانت أسوأ من الحقيقة. هذا جعل الحياةَ بالنسبة لي سلسلة من المُفاجآت السارة». وهذه الرؤية ليست بعيدةً عن تشاؤم الفيلسوف (شوبنهاور) في قوله: «الحياةُ عملٌ مؤسف.. وقد توصّلتُ إلى قرارٍ بوجوب قضائها في التأمّل».

قد يهمّك أيضاً
Img

الثلوج تحول شوارع تيكساس إلى حلبة تزلج للسيارات

Img

نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير

الإنسان والبحث عن المعنى

وتابع الكاتب “يرى (فيكتور فرانكل) مؤلّف كتاب «الإنسان.. والبحث عن المعنى»، أنّ انتشارَ كتابه بشكلٍ كبير وكونه من الأكثر مبيعاً، ليس إلا تعبيراً عن بؤس عصرنا.. فشراءُ كتاب يتناولُ معنى الحياة، يعني أنّ ذلك أمرٌ مؤرّق للناس حقاً، وليس دليلاً على إنجاز عظيم”.

وواصل الكاتب بقوله “عموماً، لعلّ الحياة بلا معنى يُمكن إقناع الناس على اختلاف مرجعيّاتهم به، وفي ذلك فرصةٌ كبيرة للتحرّر من أيّ ضغوطاتٍ تُمارَس علينا، ومن ثمّ اختيار المعنى المناسب لها بحسب ما يفهمه كلّ فرد منّا.. غيابُ المعنى المحدّد سلفاً للحياة، فرصةٌ للتحرّر النفسي من عبئها”.

وقال ومع هذا، تؤرّقني تساؤلاتٌ حائرة: تعاسةُ الإدراك.. أم سعادةُ الجهل؟!.. التفكيرُ في الحياة.. أم ممارستها دون تفكير؟!.. قلقُ البحثِ عن الحقائق.. أم الرّضا بالأوهام؟!. نقمةُ العقل.. أم نعمةُ البلاهة؟!.. أودّ أن أفهم، أن أستوعب، أن أتأكد وأتيقّن.. لكن، وللأسف.. هذا لن يحدث أبداً ما دمتُ على قيد الحياة!.

قيمة ومعنى الحياة

وتابع الكاتب “عندما تبتعد عن الصورة.. تصغرُ التفاصيل.. أظنّ أنّ هذا ما يحتاجُه أحدهم للتعاملِ مع الحياة.. الابتعاد عن صخَبِها ولغَطِها وتنافسها المُرهق، ورؤية معانيها الكُبرى وإطارها الأوسع، حتى لا تُذيبَنا تفاصيلها الصغيرة القاتلة”.

وأضاف “نحن نعرفُ قيمةَ الأشياء بعد فقدِها.. ونقدّر قيمة الآخرين بعد موتهم.. الموتُ هو الحقيقة المُطلَقة التي تعمّق المَعاني والغايات، وتصفعُنا على وجوهِنا لننتبه ونهتم.. العدمُ يصف لنا معاني أكثر أصالةً وأشدّ وضوحاً من الوجود”.

وختم الكاتب بقوله “الحب.. هو الشعورُ الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة المؤقّتة غيرِ المُهمّة معنى وغاية، وهو إجابةٌ لتساؤلاتٍ حياتية وجودية، والقادر على انتشالنا من براثن القلقِ والغضب، ومنعِنا من تدمير الذّات.. إذ ليس بعدَ الحُبّ بَعد.. إنّه الغايةُ والوسيلة، والسّببُ والنتيجة، والأصلُ والفرع، والبدايةُ والنهاية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار