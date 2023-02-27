الحج: إجراءات ميسرة وفورية لمواطني ماليزيا

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إجراءات ميسرة وفورية؛ وأنظمة متقدمة ومتطورة، للتيسير على المعتمرين من ماليزيا، وذلك بتمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا.

خدمات ميسرة

وذكرت وزارة الحج –عبر حسابها بموقع تويتر- أن التسهيلات للمعتمرين من ماليزيا تتضمن: إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة، إتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات.

واشتملت أيضًا على اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل من خلال منصة “نسك”، وخفض قيمة التأمين الشامل من 235 ريالًا إلى 88 ريالًا، وإلغاء شرط وجود المحرم للمرأة.

كما يتم تهيئة كافة المنافذ والمرافق والبنية التحتية لاستقبال المعتمرين، وتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) عن طريق تطبيق saudi visa bio، مع تقديم خدمة النقل المجاني من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى الحرم المكي عبر حجز موعد عمرة عبر تطبيق تسك أو توكلنا.

تسجيل الخصائص الحيوية

وبشأن خطوات تسجيل الخصائص الحيوية، فاشتملت على: