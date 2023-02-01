الحج: إلغاء حجز حجاج الداخل حال التأخر عن سداد الدفعة الثانية

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، انتهاء مهلة سداد الدفعة الثانية من تكلفة باقات الحج للراغبين بأداء المناسك هذا العام من حجاج الداخل، إذ إن التأخر عن سداد الدفعة الثانية في موعدها يؤدي إلى إلغاء الحجز.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد شددت على أن سداد الحجز يتم إلكترونيا فقط عبر نظام «سداد»، إذ إن مهلة سداد الدفعة الثانية انتهت في 144/7/7، في حين أن مهلة الدفعة الثالثة تستمر إلى موعد أقصاه 1444/10/10، مشيرة إلى أنه بعد تاريخ 1444/7/4 لا يمكن اختيار السداد بالدفع الجزئي
وأضافت أنه بعد إلغاء الحجز بسبب عدم سداد الدفعة الثانية، يمكن للراغبين إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المتاحة، إذ تظهر الباقات حسب المقاعد المتاحة في كل باقة، مشددة على أنه لا يمكن تأدية الحج إلا لمن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول
وأكدت أنه في حال إتمام سداد قيمة باقة الحج واستكمال الحجز، فيتم إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وعلى المتقدم طباعة تصريح أداء الحج عبر منصة أبشر، وذلك ابتداء من 1444/10/15، إذ سيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر
أما في حال الرغبة بإلغاء الحجز، فيمكن الاطلاع على كافة تفاصيل سياسة الإلغاء والاسترجاع من خلال الصفحة الرئيسية للمسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، واختيار سياسة إلغاء حجوزات حجاج الداخل لموسم 1444هـ.