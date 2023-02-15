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الحج تعلن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين منذ بداية موسم العمرة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
الحج تعلن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين منذ بداية موسم العمرة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال موسم العمرة هذا العام بلغ 4,840,764 معتمراً.

وغادر منهم 4,258,151 معتمراً إلى بلدانهم, فيما بلغ إجمالي المعتمرين الموجودين في المملكة حتى يوم أمس 582,613 معتمراً من جنسيات مختلفة.

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عدد المعتمرين

وأظهرت الإحصائية وصول 4,329,349 معتمراً عبر المنافذ الجوية للمملكة, فيما استقبلت المنافذ البرية في جديدة عرعر, والحديثة, وحالة عمار, والوديعة, والربع الخالي, والبطحاء, وسلوى, وجسر الملك فهد, والرقعي, ومنفذ الدرة, ومنفذ الخفجي 507,430 معتمراً, في حين اختار 3,985 معتمراً القدوم عبر المنافذ البحرية للمملكة.

وبلغ إجمالي المعتمرين الذين قدموا إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال موسم العمرة هذا العام 1,351,731 معتمراً بنسبة 31% من إجمالي قدوم المعتمرين, فيما غادرها 680,017 زائراً عبر المنفذ الجوي, بعد أدائهم الصلوات في المسجد النبوي والتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما, كما استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع 11,132 معتمراً قدموا جواً لأداء شعيرة العمرة ومناسك الزيارة.

 

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