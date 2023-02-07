الحج: حالة الحجز تتغير إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن حالة الحجز في باقات الحج تتغير إلى مؤكد في تطبيق نسك عقب سداد كامل الدفعات.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، عبر موقع تويتر، حيث قال المواطن في استفساره: إنه قام بالحجز للحج وسدد دفعتين حتى الآن، ولا يزال يظهر له في تطبيق نسك بأن حالة الحجز غير مؤكد؟
في صعيد متصل، أجاب الحساب قائلاً: إنه سيتم تغيير حالة الحجز الخاص بكم إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات كاملة.
من جانب آخر، أوضحت الوزارة في بيان سابق، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالًا، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.
ويأتي من أهم ضوابط التقديم وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.
كما يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والإنفلونزا الموسمية”، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح “الحمى الشوكية الرباعي ACYW” قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.
ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة، أو عبر تطبيق “نسك” للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًّا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.
وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.