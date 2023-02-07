Icon

التأمينات الاجتماعية تطلق الإنسان الرقمي أمين Icon رسميًا.. واتساب تعلن عن دعم الحالة الصوتية Icon عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض Icon أسباب تكوين العواصف الغبارية Icon نقل مواطنة من جورجيا إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي Icon إنقاذ حياة طفلة ابتلعت “قلادة” في المدينة Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الرياض Icon الحج: حالة الحجز تتغير إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات Icon أكاديمية طويق تعلن عن 60 معسكراً احترافياً Icon إنقاذ حياة طفل يعاني ارتفاع حموضة الدم وتدهور الوعي بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
باقات الحج تلبي رغبات الحج ضمن 4 فئات

الحج: حالة الحجز تتغير إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات

2023-02-07 الساعة 1:04
الحج: حالة الحجز تتغير إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن حالة الحجز في باقات الحج تتغير إلى مؤكد في تطبيق نسك عقب سداد كامل الدفعات.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، عبر موقع تويتر، حيث قال المواطن في استفساره: إنه قام بالحجز للحج وسدد دفعتين حتى الآن، ولا يزال يظهر له في تطبيق نسك بأن حالة الحجز غير مؤكد؟

قد يهمّك أيضاً
Img

برص مصري يسافر لبريطانيا

Img

ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثنائية

في صعيد متصل، أجاب الحساب قائلاً: إنه سيتم تغيير حالة الحجز الخاص بكم إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات كاملة.

باقات الحج

من جانب آخر، أوضحت الوزارة في بيان سابق، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالًا، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ضوابط التقديم

ويأتي من أهم ضوابط التقديم وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

كما يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والإنفلونزا الموسمية”، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح “الحمى الشوكية الرباعي ACYW” قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

التسجيل

ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة، أو عبر تطبيق “نسك” للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًّا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.

وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم