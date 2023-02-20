الحج: يمكن اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أنه يمكن للحاج اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة، بشرط تحمله تكاليف الوصول لنقطة التجمع.

وقالت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًا على استفسار أحد المواطنين: “يمكنكم اختيار مدينة القدوم حسب المدينة المرغوبة، في حال كانت المدينة غير مكان إقامة الحاج، ويلتزم الحاج بتكاليف وسيلة النقل للوصول إلى نقطة التجمع.

أعداد المعتمرين

وفي وقت سابق، أوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال موسم العمرة هذا العام بلغ 4,840,764 معتمراً.

وغادر منهم 4,258,151 معتمراً إلى بلدانهم, فيما بلغ إجمالي المعتمرين الموجودين في المملكة حتى يوم أمس 582,613 معتمراً من جنسيات مختلفة.