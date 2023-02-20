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ضمن منافسات دوري يلو

الحزم يتجاوز الخلود والعروبة يفوز على العين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
الحزم يتجاوز الخلود والعروبة يفوز على العين
المواطن - فريق التحرير

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نجح الحزم في مواصلة تألقه ضمن منافسات جولة يوم التأسيس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة الخلود بهدفين، فيما استعاد العروبة توازنه بالفوز على العين.

فوز الحزم ضد الخلود

ولعب الخلود ضد الحزم في الرس، وبدأت المباراة بشكل سريع، حيث سيطر الفريق الضيف على اللعب، ونجح في التقدم بثنائية بالشوط الأول عن طريق فرانسيس وعبدالهادي الحراجين عند الدقيقتين 40 و48.

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الحزم والخلود
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويتصدر دوري يلو بالتساوي مع الأهلي، فيما تجمد رصيد الخلود عند 26 نقطة في المركز الثامن.

الحزم ضد الخلود
لاعبو الفريق – المصدر @FDL_KSA

العروبة يتجاوز العين

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة من تحقيق الفوز على العين بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم في الشوط الأول عن طريق البرازيلي تياجو بيزيرا، وقلص مجدي العطار النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

العروبة والعين
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو، فيما تراجع العين إلى المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.

العروبة في دوري يلو
لاعبو العروبة – المصدر @FDL_KSA

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