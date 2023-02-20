الحزم يتجاوز الخلود والعروبة يفوز على العين

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نجح الحزم في مواصلة تألقه ضمن منافسات جولة يوم التأسيس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة الخلود بهدفين، فيما استعاد العروبة توازنه بالفوز على العين.
ولعب الخلود ضد الحزم في الرس، وبدأت المباراة بشكل سريع، حيث سيطر الفريق الضيف على اللعب، ونجح في التقدم بثنائية بالشوط الأول عن طريق فرانسيس وعبدالهادي الحراجين عند الدقيقتين 40 و48.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويتصدر دوري يلو بالتساوي مع الأهلي، فيما تجمد رصيد الخلود عند 26 نقطة في المركز الثامن.
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة من تحقيق الفوز على العين بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم في الشوط الأول عن طريق البرازيلي تياجو بيزيرا، وقلص مجدي العطار النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو، فيما تراجع العين إلى المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.