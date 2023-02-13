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الاتحاد يتصدر القائمة والنصر ثانيًا

الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مباريات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل المنافسة القوية بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

جماهير الاتحاد في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 16 جولة، حيث وصل العدد الإجمالي إلى مليون و102 ألف و644 مشجعًا.

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ويُعد الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا حتى الآن بـ274 ألفًا و349 مشجعًا من 8 مباريات على ملعبه، ثم النصر بـ139 ألفًا و797 مشجعًا، يليه الفتح بـ84 ألفًا و104 مشجع، ثم العدالة بـ83 ألفًا و454 مشجعًا.

وجاء الرائد في المركز الخامس بقائمة الأكثر حضورًا جماهيريًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم بـ67 ألفًا و218 مشجعًا، ثم الطائي بـ76 ألفًا و162 مشجعًا، الهلال 62 ألقًا و597 مشجعًا، التعاون 48 ألفًا و399 مشجعًا.

وحل الشباب تاسعًا بـ46 ألفًا و418 مشجعًا، ثم الخليج بـ42 ألفًا و214 مشجعًا، يليه الوحدة بـ41 ألفًا و809 مشجع، ثم أبها بـ37 ألفًا و139 مشجعًا، الاتفاق 34 ألفًا و591 مشجعًا، الباطن 28 ألفًا و188 مشجعًا، ضمك 23 ألفًا و108 مشجع، والفيحاء بـ22 ألفًا و97 مشجعًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط.

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