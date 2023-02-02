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نيابة عن الملك سلمان

الحفل الختامي لمهرجان الإبل غدًا برعاية ولي العهد

2023-02-02 الساعة 9:51
الحفل الختامي لمهرجان الإبل غدًا برعاية ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الإبل، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، غدًا الجمعة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وقال الحساب الرسمي لنادي الإبل عبر موقع تويتر، اليوم الخميس: الحـفـل الخـتامي، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، يرعى غدًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- رئيس مجلس الوزراء والمشرف العام على نادي الإبل- الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7، تحت شعار همة طويق.

تجربة استثنائية

يستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

موروث ثقافي

يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.

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