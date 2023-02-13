الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن عدد المستفيدين من الدعم السكني بلغ أكثر من مليون و400 ألف مستفيد مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان الاستمرارية في توفير الحلول السكنية والتسهيلات لرفع نسبة التملك إلى 70% وفقًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سياسات نقدية

وأوضح وزير الشؤون البلدية خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم أن القروض العقارية أصبحت منتجًا أساسيًا، مؤكدًا العمل مع البنك المركزي السعودي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خاصة في شراء المسكن الأول، في وقت تشهد فيه هوامش الأسعار ارتفاعًا كبيرًا.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: نعمل مع البنك المركزي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/5WNqG0MJHt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

وقال إن الوزارة تعمل على 4 محاور رئيسية لبناء بيئة إسكانية مستدامة، وهي (سياسة التمويل والدعم السكني – سياسة دعم العرض- الأنظمة التشريعات- تطوير الخدمات).

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: بناء بيئة إسكانية مستدامة يتم عن طريق 4 محاور رئيسية#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/3smnqTOdWD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

وأشار إلى أنه تم ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، من أصل 365 ألف وحدة سكنية مستهدف ضخها حتى عام 2025.