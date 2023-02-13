Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية

الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن عدد المستفيدين من الدعم السكني بلغ أكثر من مليون و400 ألف مستفيد مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان الاستمرارية في توفير الحلول السكنية والتسهيلات لرفع نسبة التملك إلى 70% وفقًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سياسات نقدية

وأوضح وزير الشؤون البلدية خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم أن القروض العقارية أصبحت منتجًا أساسيًا، مؤكدًا العمل مع البنك المركزي السعودي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خاصة في شراء المسكن الأول، في وقت تشهد فيه هوامش الأسعار ارتفاعًا كبيرًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

أدوات جديدة لزيادة عمق السوق السعودية

Img

ثلاثية تُهدي مان سيتي ضد أستون فيلا النقاط الـ3

وقال إن الوزارة تعمل على 4 محاور رئيسية لبناء بيئة إسكانية مستدامة، وهي (سياسة التمويل والدعم السكني – سياسة دعم العرض- الأنظمة التشريعات- تطوير الخدمات).

وأشار إلى أنه تم ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، من أصل 365 ألف وحدة سكنية مستهدف ضخها حتى عام 2025.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم