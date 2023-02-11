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عبر 711 ألف متبرع لإغاثة سوريا وتركيا

الحملة السعودية تجمع أكثر من 250 مليون ريال

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
الحملة السعودية تجمع أكثر من 250 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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بلغت حصيلة التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا أكثر من 250 مليون ريال حتى اليوم السبت، فيما بلغ عدد المتبرعين عبر منصة ساهم أكثر من 711 ألف متبرع.

توجيه القيادة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.

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المساعدات السعودية

وفي وقت سابق قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح: إن فرق الخوذ البيضاء تقوم بالتنسيق مع مجموعة من المتطوعين لإرسال المساعدات الإغاثية، في وقت لم تصل مساعدات لشمال غرب سوريا إلا من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح الصالح، في حديثه لـ “قناة العربية”، أن هناك مسؤولين أممين ضللوا الإعلام عن وصول مساعدات لسوريا، نافيًا تصريحات لمسؤولين بمنظمة الهجرة والصليب الأحمر بإرسال المساعدات، لافتًا إلى أن من أبرز المنظمات الإنسانية التي قدمت مساعدات الخيم والمواد الغذائية والطبية كان مركز الملك سلمان للإغاثة.

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