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مساهمة من 551 ألف متبرع لمتضرري الزلزال

الحملة السعودية لإغاثة سوريا وتركيا تجمع 182 مليون ريال

2023-02-10 الساعة 11:31
الحملة السعودية لإغاثة سوريا وتركيا تجمع 182 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت قيمة التبرعات في الحملة السعودية الشعبية التي أطلقتها المملكة لإغاثة متضرري الزلزال في كل من سوريا وتركيا 182 مليون ريال حتى اليوم الجمعة فيما وصل عدد المتبرعين 551 ألف متبرع.

الطائرة الثالثة

ميدانيًا غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو غرامًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.

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توجيه القيادة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.

 

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