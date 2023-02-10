الحملة السعودية لإغاثة سوريا وتركيا تجمع 182 مليون ريال

مخبز إيطالي يبيع أرغفة خبز مصنوعة من مسحوق الصراصير ثالث طائرات الجسر الإغاثي السعودي تغادر إلى سوريا وتركيا الرعب يتجسد بأزياء التنكر في بوليفارد رياض سيتي الأرصاد : رياح نشطة وأمطار وتساقط الثلوج على عدة مناطق إنقاذ طفل عمره عامان بعد 79 ساعة من زلزال تركيا حارس الوحدة يكشف سبب استقبال شباكه 4 أهداف من رونالدو 61 “هاتريك” في مسيرة كريستيانو رونالدو سفير البرتغال لمن لديه صورة خاطئة عن السعودية: اذهب لها واكتشف بنفسك تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد لقطات لتركية مسنة تتحدث عن الطبخ أثناء إنقاذها
تجاوزت قيمة التبرعات في الحملة السعودية الشعبية التي أطلقتها المملكة لإغاثة متضرري الزلزال في كل من سوريا وتركيا 182 مليون ريال حتى اليوم الجمعة فيما وصل عدد المتبرعين 551 ألف متبرع.
ميدانيًا غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو غرامًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.