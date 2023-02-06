الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا

أقدمت وزارة الزراعة الأردنية، الأحد، على إغلاق أسواق المواشي في محافظات المملكة لمدة 14 يومًا، كذلك قررت تعليق استيراد الأعلاف، بعد رصد إصابات جديدة بفيروس الحمى القلاعية.

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وكشفت وزارة الزراعة، أنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح المضاد لمتحور فيروس الحمى القلاعية، وذلك بعد تحصين نحو أربعة ملايين رأس غنم وأبقار، ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن المطعوم السابق أثبت نجاحه، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

واسترسل الناطق الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، قائلًا: إنه لم يجرِ تسجيل أي حاله من السلالة السابقة في الأغنام والأبقار، مشيرًا إلى أنّ غالبية الحالات التي سجّلت في منطقة الظليل هي من المتحور الجديد الذي عملت الوزارة حاليًّا على توفير المطعوم الخاص بها وتسجيلها والسماح باستيرادها.