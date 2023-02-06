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تمت إحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة

الحياة الفطرية تعلق على مقطع اصطياد 3 وعول برية

2023-02-06 الساعة 5:21
الحياة الفطرية تعلق على مقطع اصطياد 3 وعول برية
المواطن - فريق التحرير

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رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فيديو قاتل الوعول البرية.

يأتي ذلك في رد على حساب وناسة البر بـتويتر، حيث تمت مشاركة فيديو لاصطياد 3 وعول برية بسلاح ناري من أصل 4 وعول.

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وأفاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ردّه على المغرد: أهلًا بك.. شكرًا لاهتمامك ونفيدك بأنه سبق رصد هذا الفيديو من قبل المركز وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

حظر صيد الوعل الجبلي

من المعروف أن القوات الخاصة للأمن البيئي قد أعلنت أنه يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، حيث تبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60 ألف ريال، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.

وأضافت قوات الأمن البيئي: “تغلّظ العقوبة في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث الحوامل”.

إطلاق 15 وعلًا جبليًا

وفي وقت سابق، أطلق المركز الوطني للحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة سودا للتنمية، 15 من الوعل الجبلي المهدد بالانقراض في السودة، في إطار برنامج التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع البيولوجي في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتطوير البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق أهداف المبادرة السعودية الخضراء.

كما أنه جزء من مساعي المركز لزيادة الحياة البرية المهددة وإعادة توطينها في بيئتها الأصلية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك تطوير السودة، لزيادة الغطاء النباتي والحياة البرية في منطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع في منطقة عسير.

 

 

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