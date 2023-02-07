الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون لتسليمها

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دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، من يقتني قرود البابون للتواصل مع المركز لتنسيق استلامها منهم.
وأوضح المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم استلام القرود دون تحمل أي تبعات أو مسؤولية.
وأشار المركز إلى أنه يمكن التواصل معهم عبر الرقم الموحد 19914 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وأكد المركز أن من أضرار اقتناء قرود البابون “نقلها للأمراض والفيروسات للإنسان، كما تعد مخالفة بيئية، وتتسبب في تشكيل بؤر للقرود خرج امتداد نطاقها الجغرافي”.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أكد أن تزايد أعداد قرود البابون يؤدي إلى الأضرار التالية: مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال، ونقل الأمراض والفيروسات.
وكذلك الإخلال بالتوازن البيئي، وإتلاف المحاصيل الزراعية، واقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة، والتسبب في أضرار للسياحة في الأماكن المتضررة.