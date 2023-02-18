Icon

عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.69 مليار دولار Icon الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن Icon الإطاحة بـ 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon رقم استثنائي لـ أوسيمين مع نابولي Icon الإطاحة بـ 4 مواطنين لمحاولاتهم إتلاف جهاز رصد آلي عمدًا Icon تطبيق تويتر يعلن تفاصيل المصادقة الثنائية المدفوعة Icon زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأراضي الروسية Icon مدرب الشباب: نسعى لحصد اللقب الآسيوي Icon مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً تدريبياً للجنسين Icon لحظة العثور على كنز تحت أنقاض غازي عنتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طهران خسرت فرصة العودة للمفاوضات

الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي الإيراني لم يعد على جدول أعمالنا

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي الإيراني لم يعد على جدول أعمالنا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن طهران خسرت فرصة العودة سريعاً إلى الاتفاق النووي.

لا فرصة للعودة

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي دانيال بنايم، اليوم السبت، “الإيرانيون خسروا فرصة العودة سريعًا لتنفيذ كامل خطة العمل الشاملة المشتركة في سبتمبر الماضي عندما أداروا ظهورهم للاتفاق الذي كان معروضًا عليهم، والذي حظي بموافقة الجميع”.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط وافدة مخالفة تعمل في صالون حلاقة رجالي بالخبر

Img

ضبط قائد مركبة بدون لوحات رفض التوقف للدوريات الأمنية بالرياض

أضاف دانيال، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، إن هذه الخطة لم تعد على جدول أعمالنا لشهور مضت، إلا أنه يبقى لدينا الآن التزام الرئيس جو بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأشار إلى أن التزام بايدن بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي أمر ثابت وباق بقوة.

جميع الخيارات مطروحة

وقال بنايم إنه على الرغم من أن دول الخليج والولايات المتحدة تفضل الخيار الدبلوماسي المدعوم بالشراكة والتعاون الأمني القوي، فإن بايدن كان واضحًا عندما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأن الخيار العسكري سيظل الخيار الأخير”.

أما في ما يتعلق بالتوتر الأميركي الصيني وتأثيره على دور واشنطن بشكل عام وفي المنطقة العربية، فقد قلل من أهمية فرضية فقدان الولايات المتحدة دورها التاريخي في المنطقة لحساب الصين، مؤكدا أن بلاده ملتزمة “بضمان أمن الشرق الأوسط بطريقة لا تستطيع أي دولة أخرى أن تنتهجها”.

توقفها منذ الصيف

يشار إلى أن المفاوضات بين طهران والغرب كانت توقفت منذ الصيف الماضي، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس 2022، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق. وقد تسلم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأمريكي على الملاحظات والمطالب الإيرانية.

ليأتي لاحقًا رد طهران، الذي تضمن المطالبة بوقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع إيرانية غير معلن عنها عثر فيها قبل سنوات على آثار يورانيوم، فضلاً عن التزام واشنطن بعدم الانسحاب ثانية من الاتفاقية كما حصل في 2018، ويضع المحادثات في مهب الريح، بعد جولات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل 2021 بفيينا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم