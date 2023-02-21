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بعد حظر دخول السفن لمياهها الإقليمية

الخارجية الروسية تستدعي سفير Bangladesh

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
الخارجية الروسية تستدعي سفير Bangladesh
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير Bangladesh لدى موسكو، كامرول أحسان، على خلفية قرار سلطات بنغلاديش منع دخول السفن الروسية إلى موانئها.

وقالت الخارجية في بيان: لفتنا انتباه رئيس البعثة الدبلوماسية إلى معلومات حول قرار سلطات بلاده، بحظر دخول السفن الروسية التي تحمل بضائع إلى بنغلاديش إلى موانئها، مشيرة إلى أن القرار لا يتوافق مع الطبيعة الودية للعلاقات وقد يؤثر على التعاون بين البلدين.

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وأضافت: هذه الخطوة غير متوافقة لطبيعة العلاقات الثنائية الودية، وقد تؤثر سلبًا على آفاق تعاوننا في مختلف المجالات.

الخارجية الروسية تستدعي سفير Bangladesh

Bangladesh تحظر 69 سفينة روسية

وكانت السفارة الروسية في بنغلاديش قد أكدت أن بنغلاديش فرضت حظرًا على دخول 69 سفينة روسية إلى موانئ البلاد.

وقالت إنها حظرت دخول عشرات السفن الروسية، في وقت سابق من هذا الشهر؛ بسبب أنها تخضع لعقوبات غربية، والسماح بدخول تلك السفن إلى مياهها الإقليمية يعرضها للخطر، ومن ثم كان من الضروري الامتثال للقيود.

التعاون النووي بين روسيا وبنغلاديش

ويُذكر أن شركة روس اتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، تقوم حاليًا ببناء أول محطة للطاقة النووية في بنغلاديش، ومن المقرر أن تبدأ العمل في عام 2024.

وقد طلبت دكا من موسكو التأكد من أنها تستخدم سفنًا غير خاضعة للعقوبات لتوصيل المعدات للمحطة.

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