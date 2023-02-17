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لديهم وثائق سفر لا تخولهم الدخول للمناطق غير الخاضعة للحكومة

الخارجية المصرية: نتابع باهتمام شديد وضع المصريين المخطوفين في ليبيا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام شديد وضع المصريين المخطوفين في ليبيا
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً حول اختطاف 6 مصريين في ليبيا.

تفاصيل البيان

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية، على موقع فيسبوك: ” إنها تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

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وأضافت أن السفارة المصرية تواصلت في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، واستقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المخطوفين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

تصاريح سفر

ومن المعروف أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021 وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأهابت وزارة الخارجية بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن.

وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.

 

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