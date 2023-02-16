وصول الطائرة السعودية الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب طفل سوري يثير ضجة: انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 347 وظيفة لكافة المؤهلات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم لحظة سقوط مروحية أمريكية ومقتل راكبيها انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام الزلزال الكبير حرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار زعيم تنظيم القاعدة الجديد يقيم في إيران انخفاض الحرارة ورياح نشطة وأمطار بعدة مناطق مصرع 10 أشخاص في انهيارات ثلجية بطاجيكستان
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 347 وظيفة لكافة المؤهلات بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُشرف قسم العهد.
– ممرض عام.
– مُشرف مستودع المواد الطبية.
– مدير قسم متابعة التوريد.
– مطوّر وسائط متعددة.
– طبيب مقيم طب الطوارئ.
– طبيب مقيم طوارئ.
– طبيب مقيم كلى.
– مُحلل أعمال.
– مبرّمج حاسب آلي.
– مطوّر / مبرمج.
– مشغل حاسب آلي.
– مدير تطبيقات.
– مدير مكتب.
– أخصائي مشتريات.
– مشغل سنترال (ثانوية).
– أخصائي رواتب.
– أخصائي علاقات موظفين.
– معلم منهج بريطاني علوم.
– أخصائي توظيف.
– معلم منهج بريطاني صف استقبال.
– أخصائي إحصاء.
– معلم منهج بريطاني المرحلة الابتدائية.
– معلم منهج بريطاني مرحلة أساسية.
– معلم منهج بريطاني لغة إنجليزية.
– أخصائي علاج تنفسي.
– مقيم باطنية.
– فني تخطيط قلب.
– مدير إدارة الموارد البشرية.
– مراقب مواد.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية.
– مأمور قطع غيار ومواد الطائرات.
– رئيس قسم الأداء والتميز المؤسسي.
– أخصائي مؤشرات الأداء الاستراتيجي.
– أمين مستودع.
– أمين عهدة.
– أخصائي إدارة المشاريع الإستراتيجية.
– طبيب مقيم طوارئ.
– أخصائي قانوني.
– أمين صندوق.
– مسئول منافسات.
– مأمور ملفات.
– مدخل بيانات.
– سكرتير.
– مُنسق إداري.
– طبيب مقيم عناية مركزة.
– مهندس حاسب آلي.
– مقدم طعام.
– مُحلل ومصمم نظم.
– أخصائي عقود.
– فني ميكانيكي.
– فني كهربائي.
– فني حاسب آلي.
– فني تبريد و تكييف.
– طباخ.
– سباك.
– أخصائي سلامة.
– مثقف عيادات (تمريض).
– طبيب نائب تركيبات أسنان.
– رسام معماري.
– سكرتيرة (إدارة الموارد البشرية .
– سكرتيرة (معهد التمريض).
– سكرتيرة (إدارة التمريض).
– مدير جودة.
– أخصائي جودة.
– فني رعاية مرضى .
– رئيس قسم شئون الموظفين.
– مساعد مهندس مستشفى.
– فني كهربائي.
– فني ميكانيكي.
– فني تبريد.
– فني مولدات وتكييف.
– فني تكييف عام.
– فني إلكترونيات.
– فني كهرباء.
– مشغل سخانات.
– حارس أمن.
– مهندس برمجيات أول.
– مراقب مواد.
– أخصائي تموين.
– أخصائي مناقصات.
– مشغل حاسب.
– مشرف أنتاج البيانات.
– محلل النظم.
– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
… وأخرى.
– إدارية.
– هندسية.
– تقنية.
– أمنية.
– فنية.
– صحية.
– طبية.
– قانونية.
– أكاديمية.
أماكن العمل:
– مستشفى القوات المسلحة بنجران.
– مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية – تبوك.
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
– مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفى القوات المسلحة بجازان.
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
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