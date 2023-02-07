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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 473 وظيفة شاغرة

2023-02-07 الساعة 10:00
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 473 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 473 وظيفة لكافة المؤهلات بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مثقف عيادات (تمريض).
– طبيب نائب تركيبات أسنان.
– ممرض قانوني.
– رسام معماري.
– فني تبريد.
– فني مولدات وتكييف (وظيفتان).
– فني تكييف عام (وظيفتان).
– فني إلكترونيات (وظيفتان).
– فني كهرباء (4 وظائف).
– مشغل سخانات (وظيفتان).
– حارس أمن (5 وظائف).
– مهندس برمجيات أول.
– مطوّر برمجيات.
– فني ميكانيكي (5 وظائف).
– سباك (وظيفتان).
– فني صحي (4 وظائف).
– أخصائي تطوير عمليات بالجودة.
– مُراقب مواد.
– أخصائي تموين.
– فني غازات طبية.
– فني ميكانيكا.
– أخصائي مناقصات.
– نجار.
– مهندس ميكانيكي.
– مُطوّر تطبيقات.
– إداري قواعد بيانات.
– مهندس مصمم معماري.
– صيدلي.
– فني صحي.
– عامل.
– مشغل مغسلة.
– حاضنة أطفال.
– فني تبريد وتكييف.
– فني إلكترونيات.
– فني غازات طبية.
– مترجم.
– مبرمج.
– مدرس لغة.
– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
– أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية.
– أستاذ مساعد (صحة الفم والأسنان).
– مهندس شبكات.
– مساعد قانوني.
– مدرب صيانة طائرات.
– مدير صيانة الطائرات 125.
– مترجم شفوي.
– فني لف مواتير.
– بناء.
– سائق (الشهادة الابتدائية فأعلى).
– سكرتير طبي.
– مسؤول سلامة.
– محاسب.
– كبير الطهاة.
– أمين مستودع.
– مهندس مصمم ميكانيكي.
– مهندس مصمم مدني.
– مهندس مصمم كهربائي.
– مُحلل النظم.
– مشرف إنتاج البيانات.
– نائب أول طب شيخوخة.
– مشغل حاسب.
– استشاري طب وقائي.
– استشاري الأمراض الاستقلابية أطفال.
– طبيب نائب – أطفال.
– طبيب نائب أول طب طوارئ.
– طبيب نائب أول – خدمات العلاج التأهيلي.
– طبيب استشاري طب نفسي إدمان.
– استشاري طب شيخوخة.
– استشاري طب الأجنة.
– استشاري جراحة تجميل وترميم.
– طبيب استشاري خدمات الطب التأهيلي.
– استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء.
– استشاري أطراف علوية – عظام.
– استشاري – عظام أطفال.
– وظائف تمريض.
… وأخرى.

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المجالات الوظيفية:

– إدارية.
– هندسية.
– تقنية.
– أمنية.
– فنية.
– صحية.
– طبية.
– قانونية.
– أكاديمية.

أماكن العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
– مستشفى القوات المسلحة بجازان.
– مستشفى القوات المسلحة بنجران.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب بالرياض.
.. وأخرى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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