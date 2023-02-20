الخريجي: التعاقد مع كريستيانو رونالدو صفقة إعلانية بحتة

كد الرئيس التنفيذي للعربية للإعلانات الخارجية رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي، أن التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو كان اتفاقًا إعلانيًا بحتًا أكثر من كونه اتفاقًا رياضيًا.

صفقة كريستيانو رونالدو

وأشار إلى أن صفقة رونالدو نجحت إعلانيًا، إذ إن متابعي حفل تقديم رونالدو تجاوز عدد متابعي مباراة نهائي كأس العالم، وتابع: “كان دوري في هذه الصفقة هيكلتها إعلانيًا لخدمة المستفيدين، وأولهم المملكة، رونالدو ذكي جدًا، وعرف أن السعودية في طريقها للصعود، ولذلك رغب في الارتباط بدوريها”.

وأوضح الخريجي الارتباط الكبير بين قطاعي الإعلان والإعلام، لافتًا إلى أن قطاع الإعلان واجه الكثير من التحديات التي مكنته من تطوير نفسه.

وأضاف الخريجي خلال مشاركته اليوم في جلسة “قطاع الإعلان في الإعلام” ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية في الرياض، أن شركات الإعلان في السعودية تبحث عن كوادر مدربة، مشيرًا إلى أن نقص الكوادر السعودية هو أكبر تحدٍ يواجه القطاع، موضحًا أننا نعيش في مجتمع شاب يفتقد إلى الخبرة في قطاع الإعلان.

مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف المحتوى المحلي والعالمي، وهو ما يشكل تحديًا أمام شركات الإعلان السعودية، وقال: “سوق الإعلان في السعودية يقدر بـ3 بلايين ريال، أكثر من 60٪ منها موجهة إلى الإعلان الرقمي، ولا يزال تويتر هو الأكثر إقبالًا للمعلنين في السعودية”.

تطوير وسائل الإعلام السعودية

وطالب الخريجي بتطوير وسائل الإعلام السعودية من النمط التقليدي إلى الحديث، داعيًا إياها إلى فتح أقسام تطوير وتحديث، وأضاف: “أهم نقطة في وسائل الإعلام المحلية أن تكون مرنة للوصول إلى المتلقي، من المهم أن يكون لديها التقنية التي تمكنها من الوصول إلى الناس، هناك وسائل إعلامية ماتت، وأخرى جددت جلدها، هناك نماذج من الصحف حية بيننا بسبب تطوير نفسها”.