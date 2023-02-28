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لا يوجد طريقة لتحديد جنس الطفل غير الأنابيب

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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قال الدكتور أيمن بخاري، استشاري نساء وولادة، اليوم الثلاثاء: إن نسبة الخصوبة تقل عند السيدات، تدريجيًّا بعد سن 24 عامًا، لكنها تقل بشكل ملحوظ جدًّا بعد سن 35، لذلك يتم تعريف السن المتقدم للأمهات بأي سن حمل فوق 35 عامًا وأكثر، ويعتريه بعض المخاطر التي قد تحدث في هذه السن.

جنس الطفل

وأفاد بخاري، خلال لقائه مع برنامج “الراصد” المذاع عبر قناة “الإخبارية”، أن هناك أسرًا تريد تحديد جنس الطفل، ذكرًا أو أنثى، من خلال الأدوية أو الوصفات، لكن لا يوجد طريقة لتحديد جنس الطفل غير الأنابيب.

وأشار استشاري النساء وولادة، إلى أن طبيًّا وصلنا من خلال الأنابيب لتحديد جنس الطفل بنسبة تصل لـ 100% في الحمل.

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