الخطوط الحديدية تعلن بدء التقديم في برنامج روّاد سار للجنسين

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج روّاد سار) لعام 2023م، لحملة (الشهادة الجامعية) في التخصصات الهندسية والإدارية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- التخصصات الهندسية.
2- التخصصات الإدارية.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- خريج درجة البكالوريوس فأعلى (2021 أو 2022).
3- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة التي تحددها الشركة.
– مبادرة تهدف من خلالها إلى تطوير الشباب حديثي التخرج من الجنسين وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ليساهموا بفعالية في تحقيق أهداف (سار) ضمن رؤية المملكة 2030 لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
1- مدة البرنامج الإجمالية (12) شهراً.
2- عدد (6 أشهر) تدريب على رأس العمل ضمن قطاعات الشركة المختلفة.
3- عدد (6 أشهر) تدريب على رأس العمل حسب التخصص.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م.
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