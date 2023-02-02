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الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

2023-02-02 الساعة 10:28
الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
المواطن - الرياض

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- محاسب (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد، المحاسبة، المالية).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

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2- أخصائي الجودة والسلامة (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة السلامة، إدارة الطيران، علوم الطيران، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

3- أخصائي إدارة المنتجات (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الجودة، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

4- عالم بيانات (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الرياضيات، الإحصاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

5- طاقم الخدمة الجوية (جدة):
– شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
– اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
– أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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