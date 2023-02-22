الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف لمختلف التخصصات

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي تصميم الجرافيك.
2- عالم بيانات.
3- أخصائي مركز التحكم بالصيانة.
4- طاهٍ.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة المشاريع.
– الهندسة الصناعية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– علم البيانات.
– الذكاء الاصطناعي.
– نظم المعلومات.
– الفنون الجميلة.
-التصميم الجرافيكي.
– إدارة الجودة أو السلامة.
– إدارة الطيران.
– علوم الطيران.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط_هنا