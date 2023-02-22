الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف لمختلف التخصصات

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي تصميم الجرافيك.

2- عالم بيانات.

3- أخصائي مركز التحكم بالصيانة.

4- طاهٍ.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– إدارة المشاريع.

– الهندسة الصناعية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الرياضيات.

– الإحصاء.

– علم البيانات.

– الذكاء الاصطناعي.

– نظم المعلومات.

– الفنون الجميلة.

-التصميم الجرافيكي.

– إدارة الجودة أو السلامة.

– إدارة الطيران.

– علوم الطيران.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط_هنا