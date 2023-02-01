إغلاق طريق عقبة البوا في أضم بسبب انهيار الصخور فرص كبيرة أمام المواطنين لتحسين الدخل الخطوط السعودية تعلن وظائف للعمل في الرياض وجدة انطلاق فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 برعاية الغانمي بركان يثور تحت الماء في حزام النار ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات سعود كاتب عن إنجاز الرؤية: الطموح مفيد شريطة ألا يُذيب ملامحنا وهويتنا أمطار رعدية وبرد وسيول وسماء غائمة على 8 مناطق توقعات بهطول أمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- محاسب (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد، المحاسبة، المالية).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
2- أخصائي الجودة والسلامة (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة السلامة، إدارة الطيران، علوم الطيران، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
3- أخصائي إدارة المنتجات (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الجودة، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
4- عالم بيانات (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الرياضيات، الإحصاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).
– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
5- طاقم الخدمة الجوية (جدة):
– شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
– اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
– أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا