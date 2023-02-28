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الخطوط السعودية للتموين تعلن فتح باب التوظيف الموسمي بقطار الحرمين

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
الخطوط السعودية للتموين تعلن فتح باب التوظيف الموسمي بقطار الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف الموسمي بقطار الحرمين (كافة المؤهلات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ممثل خدمة عملاء في قطار الحرمين جدة – موسمية.
2- ممثل خدمة عملاء في قطار الحرمين مكة – موسمية.
3- ممثل خدمة عملاء في قطار الحرمين المدينة المنورة – موسمية.

وصف الوظيفة

1- تقديم خدمة ذات جودة عالية تلبي كافة احتياجات الضيوف وتعزز من مستوى رضاهم.
2- الاستجابة السريعة للضيوف والتعاطف معهم وفهم المشكلة التي تواجههم وتقديم الدعم والنصائح التي يحتاجونها.

التفاصيل:

1- العمل 8 ساعات يومية.
2- عدد 6 أيام في الأسبوع.
3- بداية العمل الموسمي : من شهر رمضان إلى نهاية فترة الحج.
4- أجر ساعات عمل إضافية.

المهارات:

1- قدرة عالية في الرد على العملاء بطريقة لائقة والاستجابة السريعة لمتطلباتهم.
2- مهارة التواصل واللباقة وسرعة البديهة.
3- لديه القدرة على التواصل باللغة الانجليزية و العربية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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