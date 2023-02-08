الخطيب: بمثل الطفل الأنصاري مستقبل السياحة السعودية بخير

التقى وزير السياحة أحمد الخطيب مع الطفل النابغة عمر الأنصاري أثناء قضاء الطفل الأنصاري لإجازته مع عائلته في العلا.

نموذج يدعو للفخر

وقال الخطيب، عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت بلقاء عمر الأنصاري، نموذج يدعو للفخر حيث كان يقضي إجازة مع عائلته عندما التقى بسيّاح في العلا وأظهر اهتمامه بهم بكرم ضيافة وحفاوة استقبال.. بمثل عمر، مستقبل السياحة السعودية بخير”.

وظهر الطفل السعودي عمر الأنصاري، في وقت سابق، في مقطع فيديو في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية وكان يتحدث مع مجموعة من سياح البولنديين باللغة الإنجليزية بطلاقة.

وقد نال إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إن انتشر هذا الفيديو وقد أثنوا عليه، كما طالبوا بتكريمه وتشجيعه على العمل كمرشد سياحي في المستقبل.