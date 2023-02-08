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مؤكدًا قوة المواجهة بمونديال الأندية

الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد

2023-02-08 الساعة 4:02
الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب أن فريقه قادر على تحقيق الفوز أمام ريال مدريد الإسباني، مشددًا في الوقت ذاته أن المرينغي يمتلك أفضل اللاعبين في العالم.

تعليق الخطيب على مباراة اليوم

ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

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وعلق الخطيب قائلًا: “نحترم خصمنا كثيرًا، لكننا نؤمن بأنفسنا.. سنذهب للحصول على فرصنا، سنلعب من أجل الفوز وإذا انتصرنا فلن تكون معجزة بل ستكون بسبب مزايا الفريق”.

وأضاف: “ريال مدريد هو نادي القرن في أوروبا، والفريق صاحب أكثر ألقاب قارية في العالم، والأهلي هو نادي القرن في إفريقيا ونحن في المركز الثاني من حيث الألقاب القارية، علاوة على ذلك، يتمتع الناديان بقاعدة جماهيرية كبيرة”.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

وتابع الخطيب خلال حواره لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلًا: “ريال مدريد ناد كبير للغاية وله تاريخ غني، ونحن سعداء للغاية لأننا قادرون على اللعب ضد الملكي”.

وأردف: “نأمل في أن تكون المباراة ممتعة، الريال لديه أفضل اللاعبين بالعالم، ويقودهم مدرب ناجح هو كارلو أنشيلوتي، لكن في الأهلي تعودنا على المباريات التاريخية”.

وواصل رئيس النادي الأهلي، تصريحاته قائلًا: “لدينا أيضا مدرب رائع هو مارسيل كولر، ولاعبون يملكون الخبرات اللازمة، فهذه هي المشاركة الثامنة لنا في مونديال الأندية”.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

الإشادة بثنائي ريال مدريد

وبشأن تشجعيه لنادي ريال مدريد، علق الخطيب قائلًا: “بالنسبة لي الأهلي هو نادي حياتي. لا شيء يجعلني أسعد من رؤية نجاحه، لكنني أتابع الريال كما هو الحال دائمًا”.

وعن اللاعبين الذين يرغب في ضمهم من الريال للأهلي، إذا أتيحت الفرصة، قال: “سيكون أمرًا رائعًا أن يكون لديك لاعب من المرينغي، لكن لنكن واقعيين، الأندية الإفريقية لا تملك القدرات المالية للتعاقد مع لاعبين ينشطون في هذا المستوى بأوروبا.. بالطبع أنا معجب بكريم بنزيما ولوكا مودريتش كثيرًا”.

وأشاد الخطيب برئيس الريال، فلورنتينو بيريز، وأكد أنه ناجح جدًا، ومن الرائع مقابلته، وزيادة التعاون بين الناديين، خاصة أن العلاقات قوية بين النادي الأهلي والمرينغي.

ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد – المصدر @realmadrid

تشابه جماهير الناديين

وحول تشابه مشجعي الأهلي وريال مدريد، قال الخطيب: ” كل جمهور يحب ناديه ويدعمه في السراء والضراء، ويضعان ناديهما فوق كل شيء، وجمهور الأحمر هو الشريك الرئيسي في النجاح، وهو متحمس حقًا لناديه، المشجعون هم حقًا من يجعلون أنديتنا رائعة وفريدة من نوعها”.

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