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بعد فوزه على نادي ضمك اليوم

الخليج يدخل نادي المائة في الدوري السعودي

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
الخليج يدخل نادي المائة في الدوري السعودي
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج إنجازًا مميزًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه مساء اليوم على نادي ضمك بنتيجة 2-0 في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي عبر “تويتر” أن الأصفر وصل إلى النقطة رقم 101 في دوري المحترفين بعد انتصاره على ضمك ليدخل نادي المائة في الدوري السعودي.

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ملخص مباراة الخليج وضمك

وفي مباراة ضمك، نجح اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في إحراز هدفي الفريق الأصفر في الدقيقتين الـ 32 والـ45 من عمر الشوط الأول، حيث شهد سيطرة كبيرة من لاعبي الفريق الأصفر، وسط تراجع تام من لاعبي ضمك.

نادي الخليج

وفي الشوط الثاني، حافظ الأصفر على تفوقه بنتيجة هدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

نتائج مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أول أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.

وفي مباراتي أمس، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الفتح اليوم على الباطن بثنائية دون رد، وفاز الخليج على نادي ضمك بنتيجة هدفين دون رد.

 

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