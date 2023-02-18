الخليج يهرب من منطقة الهبوط بفوز ثمين على ضمك

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ضمك بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
ونجح اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في إحراز هدفي الفريق الأصفر في الدقيقتين الـ 32 والـ45 من عمر الشوط الأول، حيث شهد سيطرة كبيرة من لاعبي الفريق الأصفر، وسط تراجع تام من لاعبي ضمك.
وفي الشوط الثاني، حافظ الأصفر على تفوقه بنتيجة هدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.
وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أول أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.
وفي مباراتي أمس، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الفتح اليوم على الباطن بثنائية دون رد، وفاز الخليج على نادي ضمك بنتيجة هدفين دون رد.