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أمل العثور على ناجين على قيد الحياة يتلاشى

الخوذ البيضاء: الهزات الارتدادية مستمرة والمستشفيات عاجزة

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
الخوذ البيضاء: الهزات الارتدادية مستمرة والمستشفيات عاجزة
المواطن- فريق التحرير

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قالت منظمة الخوذ البيضاء السورية التطوعية، إن الهزات الارتداية لا زالت مستمرة حتى الآن، مؤكدين في الوقت نفسه على أن أفراد الإنقاذ تعمل دون توقف لأكثر من 95 ساعة في ظروف صعبة للغاية؛ من أجل انتشال الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا.

وابلغت المنظمة غير الحكومية، والمعرفة باسم الدفاع المدني السوري، أن أمل العثور على ناجين على قيد الحياة يتلاشى.

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المستشفيات عاجزة

وفي الوقت نفسه، قالت المنظمة لقناة العربية إن المستشفيات عاجزة عن استقبال المزيد من الجرحى والماصبين، وتئن تحت الضغط الموجود بالفعل، فعلى مدار 5 أيام تم استقبال الآلاف من المصابين إصابات خطرة.

وتواصل الخوذ البيضاء العمل لليوم الخامس على التوالي لزلزال تركيا وسوريا، للبحث عن الناجين أو المصابين أو الجثامين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وانتشل أفراد المنظم، اليوم الجمعة، جثث 5 مدنيين بينهم 3 أطفال من تحت أنقاض المباني المدمرة.

أنواع المساعدات المطلوبة

ولفتت المنظمة أيضًا إلى أنها حتاج إلى كل شيء يساعد في انتشال العالقين تحت الأنقاض، من معدات ثقيلة، وطائرات درون تكشف الركام، وأجهزة متطورة للكشف عن العالقين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى المحروقات.

ويُذكر أن عدد القتلى في سوريا ارتفع إلى 3507 شخص، وبلغ عدد المصابين 7115، وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية، فقد ارتفع عدد القتلى في المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى 1347 وعدد المصابين إلى 2295.

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