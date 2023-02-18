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مخالفة ذلك يعرض الشخص للمساءلة

الداخلية: استخدموا المنصات الرسمية المعتمدة للتبرعات

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
الداخلية: استخدموا المنصات الرسمية المعتمدة للتبرعات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المنصات الرسمية المعتمدة بالمملكة للتبرعات يضمن وصولها إلى مستحقيها، ومخالفة ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وتسليم التبرعات الموجهة للخارج عبر منصة ساهم.

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كيفية استقبال التبرعات

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، أكد في وقت سابق، أن استقبال التبرعات لإغاثة الشعبين السوري والتركي عبر منصة ساهم مقتصر حاليًا على المتبرعين داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك تحويل مالي من الخارج فإنه يمر عبر القنوات المالية المعروفة لضمان مأمونية هذا التحويل.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن مركز الملك سلمان لديه حوكمة عالية وتنسيق مع الجهات المالية في المملكة، ويمكن قبول هذه التبرعات بشرط أن يكون مصدرها صحيحًا.

وكانت الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بالمملكة انطلقت عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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