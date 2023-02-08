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في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2023م

الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن

2023-02-08 الساعة 6:57
الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن
المواطن - واس

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تشارك وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2023م المقام في مدينة الرياض تحت شعار (منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن).

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وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية المعنية بتعزيز الأمن وتحسين جودة الحياة في مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، من خلال استعراض أبرز التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، والخدمات الرقمية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، بموثوقية عالية وأمان، والتوعية بالمخالفات التي تؤثر في السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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