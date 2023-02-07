Icon

سيارة ترصد مخالفات الطرق عبر تقنية حديثة لأول مرة بالسعودية Icon 4 وزيرات جدد في حكومة الإمارات الجديدة فماذا تعرف عنهن؟ Icon سدايا تنقل زوار ليب 23 لعالم يفوق الخيال Icon تويتر يفعل ميزة 4000 حرف Icon الهلال يكتب التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية لأول مرة Icon طرح لوحة ليب 23 في مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا Icon فييتو يقرب الهلال من نهائي مونديال الأندية بثالث الأهداف Icon 4 أرقام قياسية لـ سالم الدوسري بعد ثنائيته في فلامنجو Icon تنبيه جديد من السفارة السعودية في تركيا لمواطنيها في المناطق المنكوبة Icon طبخ الكبسة بالمشروبات الغازية غير صحيح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل أكثر من 350 خدمة

الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر أبشر في ليب 23

2023-02-07 الساعة 11:10
الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر أبشر في ليب 23
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشارك وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في مؤتمر ليب23 وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة أبشر، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.

التفاصيل

وتستعرض منصة أبشر خلال مشاركتها العمليات التي نفّذتها خلال عام 2022م، وتجاوزت أكثر من 128 مليون عملية بمعدل نمو أكثر من 51% تضمّنت أكثر من 38 مليون عملية مؤتمتة دون زيارة ويتم تنفيذها فوريًا بمعدل نمو وصل إلى 13% مقارنة بعام 2021، أبرزها تنفيذ 1,116,999 عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي، و6,794,934 عملية إصدار وتجديد الإقامة، وتقديم 402,343 طلب تقرير مقيم، وتجديد 947,324 رخصة سياقة، وتجديد 1,205,117 رخصة سير مركبة، وإجراء 130,439 مبايعة مركبات، و1,078,666 عملية تحقق من صلاحية الهوية، وتجديد 141,080 بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا، وإصدار 118,095 سجل أسرة، كما تم إجراء 2,572,526 عملية طلب توصيل بالبريد، و70,478 عملية استفسار عام عن البصمة.

وتقدم “أبشر” العديد من الخدمات الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي، أبرزها: إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم