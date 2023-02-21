الداخلية تستعرض قدراتها الأمنية التقنية في آيدكس 2023

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استعرضت وزارة الداخلية قدراتها الأمنية التقنية في معرض الدفاع العالمي “آيدكس 2023” المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.