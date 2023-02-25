الداخلية تشارك بعرض عسكري موسيقي بمناسبة يوم التأسيس

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شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعرض عسكري موسيقي ضمن فعالية يوم التأسيس بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت عنوان (فداء)، جسدت من خلاله رسالة الأمن الممتد منذ تأسيس الدولة السعودية، والمحافظة على الأمن والأمان.
وجاء اختيار عنوان (فداء) رمزًا لما قدمه رجال الأمن من تضحيات وبذل للدفاع عن الوطن ومكتسباته، وشكل بصخور رمزاً إلى القوة والصلابة، واشتمل العرض على موسيقى عسكرية.