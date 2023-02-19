الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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صعد فريق الدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه اليوم على مواطنه الريان بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.
⚽️نزونزي ينقذ الريان من الخروج ويحرز هدف التعادل#دوري_ابطال_اسيا | #الدحيل_الريان #afccl pic.twitter.com/FDKUEmbJ7Zقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، من الوقت الأصلي لم تسنح للفريقين أي فرص خطيرة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.
ونجح خالد صالح في إحراز الهدف الأول لنادي الدحيل بالدقيقة الـ107، ثم واصل الريان ضغطه ليضيف هدف التعادل في الدقيقة الـ120 عبر اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الأحمر على حساب الريان بنتيجة 7-6 ليصعد الأول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتُقام حاليًا مباراة الشباب ضد فريق ناساف الأوزبكي ضمن مواجهات دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.
الدحيل يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا
⏯️ شاهد ملخص المباراة #دوري_ابطال_اسيا | #الدحيل_الريان #afccl pic.twitter.com/kD804qWjv0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023
وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 أبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.
وستُعقد بعد غدٍ الثلاثاء، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمعرفة مباريات دور الثمانية في البطولة.
⚽️مونتاري يفتتح التسجيل للدحيل#دوري_ابطال_اسيا | #الدحيل_الريان #afccl pic.twitter.com/MRnBcf1PGW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023