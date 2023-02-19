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على حساب مواطنه الريان

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - محمد سمعه

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صعد فريق الدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه اليوم على مواطنه الريان بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

الدحيل ضد الريان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من الوقت الأصلي لم تسنح للفريقين أي فرص خطيرة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ونجح خالد صالح في إحراز الهدف الأول لنادي الدحيل بالدقيقة الـ107، ثم واصل الريان ضغطه ليضيف هدف التعادل في الدقيقة الـ120 عبر اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الأحمر على حساب الريان بنتيجة 7-6 ليصعد الأول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتُقام حاليًا مباراة الشباب ضد فريق ناساف الأوزبكي ضمن مواجهات دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

الدحيل ضد الريان - دوري أبطال آسيا

مباريات الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 أبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.

وستُعقد بعد غدٍ الثلاثاء، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمعرفة مباريات دور الثمانية في البطولة.

الدحيل ضد الريان - دوري أبطال آسيا

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