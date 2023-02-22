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الدفاع المدني يحتفي بذكرى يوم التأسيس: إرث يُحكى ومجد تليد

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الدفاع المدني يحتفي بذكرى يوم التأسيس: إرث يُحكى ومجد تليد
المواطن - فريق التحرير

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احتفى الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، تحت عنوان إرث يُحكى ومجد تليد.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يسرد تاريخ الدولة السعودية تحت عنوان ‏”إرثٌ يُحكى .. ومجدٌ تليد”.

الإمام محمد بن سعود

واستعرض الفيديو السيرة الذاتية للإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية، والذي ولد عام 1090 هجريًا ، 1679 ميلاديا ، وتولى الحكم في النصف الثاني من عام فبراير 1727 ميلاديا وكان حكم الإمام محمد بن سعود امتدادًا لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وتولوا الحكم فيها .

كما استعرض أئمة الدولة السعودية الأولى ومراحل الدولة السعودية وصولًا إلى توحيد المملكة عام 1902م

يوم التأسيس

تحتفي المملكة ، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام الراحل محمد بن سعود.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

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