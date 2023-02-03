الدفاع المدني يستذكر الشهيد الذبياني

عرفانًا بالجميل، وإيمانًا بدوره البطولي، وعطائه الكبير، كنموذج في التفاني والعطاء، في خدمة وطنه ومجتمعه، استذكر الدفاع المدني أحد أبطاله، الذين استشهدوا أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.

الدفاع المدني يتذكر الشهيد الذبياني

ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي تويتر، تغريدة يتذكر فيها الشهيد الوكيل رقيب مسلم الذبياني، بنشر صورة له، وتاريخ استشهاده، حيث انه اُستشهد قبل 9 سنوات، وارتقت روحه الطاهرة في عام 1435هـ.

وكتب الدفاع المدني تعليقًا على الصورة: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1435هـ الوكيل رقيب مسلم الذبياني أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

تفاعل المغردين

وتفاعل عدد كبير من المغردين ورواد مواقع التواصل مع تغريدة الدفاع المدني، وقام عدد منهم بإعادة نشرها على حساباتهم الشخصية، وبالتعليق، داعين الله عز وجل أن يلحق الشهيد بالنبيين والصديقين والشهداء.