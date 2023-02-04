الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف

أعلن الدفاع المدني في الأحساء عن إخماد حريق في محل تجاري بحي الهفوف، وأوضح أنه لا توجد إصابات.

السيطرة على الحريق

ونشر الدفاع المدني صورًا لعمليات الإخماد داخل المحل التجاري، ومحاولات أفراد الدفاع للسيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات المديرية العامة للدفاع المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، الأربعاء الماضي، ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.