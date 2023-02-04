الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل كنو يُسجل هدف التعادل لـ الهلال باللحظات الأخيرة مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني أنمار الحائلي: كتيبة نمور الاتحاد لا يُمكن إيقافها ضبط مواطن صدم جهاز رصد آلي عمدًا بأحد المسارحة الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال
أعلن الدفاع المدني في الأحساء عن إخماد حريق في محل تجاري بحي الهفوف، وأوضح أنه لا توجد إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورًا لعمليات الإخماد داخل المحل التجاري، ومحاولات أفراد الدفاع للسيطرة على الحريق.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات المديرية العامة للدفاع المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، الأربعاء الماضي، ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.