الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنّعة محليًا

أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) والتي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة “إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI” وشركة CMN الفرنسية، حيث جاء الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة والتي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر من العام 2020.

وبهذه المناسبة ثمن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظهما الله-.

منظومة الزوارق الاعتراضية

وأكد معاليه أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

وأشار معالي قائد القوات البحرية إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.

من جهته أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية الأستاذ محمد العذل على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية كريمة من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله- والتي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتًا إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية، يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، مما يساهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.

الجاهزية العسكرية والأمنية

وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم – بإذن الله – في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

واختتم نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية حديثه بالشكر والتقدير لمعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محليًا الذي يأتي تتويجًا لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة –رعاها الله- على تطوير وتوطين صناعة الآليات والمعدات العسكرية في المملكة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية المهندس سفيان الزامل بأن نجاح استكمال مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) يُعد دليلًا على العمل الجاد والتكاملي مع شركائنا في المنظومة والمتمثل في شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة CMN الفرنسية وبدعم ورعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتصنيع الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، مشيرًا بأن هذا المشروع الوطني الهام والاستراتيجي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع مستوى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى مساهمة كفاءاتنا الوطنية من دعم توجهات هذا القطاع الواعد والذي يعد مصدر فخر كبير لهذا الوطن المعطاء.

كما عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة CMN NAVAL الفرنسية السيد اسكندر صفا عن سعادته وفخره بهذا المنجز الكبير والهام والذي مثّلَ شراكة نوعية وجسّد ويجسد العمل التكاملي المنسجم مما أسهم في استكمال هذه المنظومة الهامة والاستراتيجية، مؤكدًا عن عزمهم في المضي قدمًا بالتعاون في مزيد من المشاريع الأخرى في مجال الصناعة العسكرية، مقدمًا شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمون.

يذكر بأن حفل الإطلاق الذي جرى اليوم في مقر شركة الزامل للخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، شهد حضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية الأستاذ محمد بن صالح العذل، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن محمد بن علي الزهراني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والملحق العسكري الفرنسي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد بن حمود المسلم، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.